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Специалисты Кадастровой палаты по Липецкой области расскажут, как осуществить кадастровый учет объектов капитального строительства

29 минут назад
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28 марта 2022 года в Кадастровой палате по Липецкой области пройдет горячая линия по вопросам особенностей кадастрового учета объектов недвижимости. В ходе горячей линии липчане смогут узнать интересующую их информацию, а также получить ответы на следующие вопросы:

  • Как поставить на кадастровый учет жилой дом?
  • Можно ли дистанционно поставить объект недвижимости на кадастровый учет?
  • В каких случаях можно снять с кадастрового учета объект капитального строительства?

28 марта 2022 года звонки будут приниматься с 9:00 до 12:00 по телефону: +7(4742) 72-11-80.

В любое другое время вы можете позвонить в Ведомственный центр телефонного обслуживания: 8 (800) 100-34-34.

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