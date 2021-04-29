На особом внимании ситуация на центральных магистралях, движение по которым оказалось затруднено после перекрытия на ремонт улицы Зегеля. Специалисты Центра организации дорожного движения ежедневно мониторят обстановку и предлагают различные решения.

Одной из первых мер стала установка дополнительной светофорной секции на Гагарина в районе остановки «Быханов сад». «Зелёная стрелка» теперь разрешает поворот на Липовскую из крайней правой полосы в то время, как для автомобилей, движущихся прямо, продолжает гореть красный. Как пояснили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, решение уже принесло ожидаемый результат, утром не было зафиксировано заторов на участке от площади Авиаторов до «Быханова сада».

Впрочем, проблемные места ещё остались, наиболее серьёзная ситуация, по мнению специалистов ЦОДД, на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №78 по улице Плеханова, а также при выезде с улицы Кузнечная на Плехановский спуск. В ближайшее время планируется изменение режимов работы светофорных объектов на площади Театральная и на пересечении улиц Гагарина и Плеханова. Так как оба участка сложные с точки зрения организации движения, специалисты ищут оптимальный вариант решения.

Стоит отметить, что мониторинг дорожной обстановки проводится в круглосуточном режиме. Специалисты заверяют, что работы по организации движения продолжатся до тех пор, пока ситуация с заторами не будет урегулирована, сообщает пресс-служба мэрии Липецка.