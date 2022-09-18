Региональный Кризисный центр помощи семьи и детям уже около 20 лет помогает людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. За эти годы услугами центра воспользовались более 150 000 жителей Липецкой области. Это и те, кто обращался за экстренной психологической помощью по телефону доверия 8-800-2000-122, и те, кто благодаря специалистам центра сохранили семью, подарили жизнь своему ребёнку, смогли отстоять свои права.

«Наши «выпускницы» не забывают нас и то время, что они у нас провели. Регулярно приезжают, звонят, рассказывают о своей жизни. Для них мы стали организовывать встречи за чашкой чая. Вот и сейчас, в честь юбилея центра, здесь собрались наши бывшие и настоящие подопечные. Эти встречи очень нужны, они дают дополнительную поддержку их участницам, помогают им взглянуть на будущее с оптимизмом», – говорит заведующая Кризисным центром Лариса Алёхина.

Двадцать лет назад, когда центр начал работу, он был в числе первых четырёх подобных учреждений в России. Опыт взаимодействия с женщинами, пережившими насилие в семье, попавшими в сложную ситуацию, нарабатывался постепенно. Сейчас в центре точно знают, как действовать в разных ситуациях. Многолетняя практика позволила создать чёткие алгоритмы помощи: юридической, психолого-педагогической, материальной.

Подопечные стационарного отделения центра – в среднем за год это около 200 человек – находят здесь временное жилище. Их обеспечивают всем необходимым на бытовом уровне, помогают с оформлением документов и получением собственных квартир, поиском работы или оформлением самозанятости, соцконтракта, пособий.

«Поддержка людей, нуждающихся в помощи государства, всегда в числе приоритетов социальной политики, которую проводит наш регион», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Отделение экстренной психологической помощи по телефону доверия было открыто в 2011 году. Услугами психолога уже воспользовались более 70 тысяч абонентов. Ещё одно направление работы – профилактика наркомании, токсикомании, алкогольной зависимости и табакокурения – появилось не так давно, в 2018 году.

Большое внимание оказывается выпускникам интернатных учреждений. Свыше 150 из них получили квартиры и комнаты в муниципальных общежитиях. Также благодаря активному сотрудничеству психологов Кризисного центра с женскими консультациями удалось сохранить жизни более 100 детей, чьи мамы отказались от аборта.

С начала 2022 года Кризисный центр вошёл в структуру центра помощи семье и детям «Большая медведица» и продолжает помогать всем, кто попал в беду, понять главное – выход есть всегда.

«Очень важно, что специалисты центра не только способствуют решению текущих проблем тех, кто к ним обращается, но стараются донести до них этот посыл – всё можно преодолеть, если не опускать руки. Только такая помощь может быть эффективной», – отмечает директор центра «Большая медведица» Виктория Морхова.