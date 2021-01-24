Специалисты ЛГЭК продолжают работы в районе ТЦ «Ривьера» в Липецке. Накануне там прорвало трубопровод. От этого затопило стоянку у торгового центра. Чтобы добраться до места повреждения и приступить к ремонтным работам, пришлось откачивать воду.

Сотрудники ресурсоснабжающей организации всю ночь трудились над устранением утечки, однако работы осложнены глубиной пролегания трубопровода, тем, что задвижки на этих вводах имеют бесколодезное исполнение, а также годом постройки сетей – 1989, сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.

В результате холодное водоснабжение отсутствует по адресам:

ул.Катукова, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, вл.51, стр.27а,

ул.Л.Кривенкова 11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 7а, 9

ул.Э.Белана, 1, 11, 11а, 13, 3, 5, 7, 9

ул.Стаханова, 36, 40, 42а, 44, 46, 48, 48а, 50, 52,

ул.Хорошавина, 1, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 27, 29а, 3, 4, 6, 8, 9, 9а, стр.2,

ул.Шуминского, 1, 1/1, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 3, 6, 7, 8а

ул.Им.Москаленко, 1.

Подвоз воды по заявкам жителей организован по адресу: улица Стаханова, дом №36.

– Отключение водоснабжения вынужденное – сейчас специалисты продолжают работы по дренированию водовода диаметром 700 мм в районе дома №51 по улице Катукова. Завершить его мы планируем в 13.00. Ремонтные работы начнём сразу после этого, – пояснили в ресурсоснабжающей организации.

Компания ЛГЭК приносит свои извинения жителям Липецка и просит с пониманием отнестись к неудобствам. Сотрудники заверяют, что сейчас делается всё возможное, чтобы как можно быстрее устранить неполадки.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

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