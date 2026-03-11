Специалисты «Липецкэнерго» подключили к электросетям больше 4000 потребителей в 2025 году

Филиал «Россети Центр» – «Липецкэнерго» подвел итоги 2025 года. На финансирование инвестиционной программы предприятия в минувшем году направлено порядка 3 млрд рублей. Это позволило повысить надежность электроснабжения потребителей региона, создать резерв мощности для технологического присоединения абонентов.

Ремонтная программа филиала выполнена на 100%, на её реализацию было направлено 334 млн рублей. В течение года проведен капитальный ремонт 36 километров линий электропередачи, заменены 345 опор и 1691 изолятор, обновлены 592 трансформаторные подстанции. От древесно-кустарниковой растительности расчищено 1440 гектаров просек.

В течение года энергетики подключили к сетям 4348 объектов суммарной мощностью более 105 МВт. Электроснабжением обеспечены 11 жилых комплексов, 23 учреждения образования и здравоохранения. Среди новых потребителей «Липецкэнерго» – хирургический корпус областной детской больницы, образовательные и спортивные объекты в Липецке, Ельце, Данкове, Грязях. В областном центре к сетям компании присоединены арт-центр, каток, фестивальная зона в Нижнем парке, центральный пляж и общественное пространство «Зеленый остров». Выполнено технологическое присоединение 191 объекта критически важной инфраструктуры: дорожной сети, связи, водоснабжения и электрозарядных станций.

«Энергетический комплекс в регионе модернизируется хорошими темпами, обеспечивая качественное электроснабжение потребителей, а также своевременное подключение новых абонентов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.