Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго» завершил работы по организации уличного освещения с. Боровое Уманского района. Для освещения ранее неосвещенной улицы протяженностью более 700 м в отдаленном селе Боровое специалисты Усманского района электрических сетей (РЭС) установили 8 опор, протянули 500 м самонесущего изолированного провода (СИП), обладающего повышенными характеристиками безопасности и надежности, и выполнили установку 5 осветительных приборов.

Все технические и организационные мероприятия проведены в максимально короткий срок. В целом в них было задействовано 11 человек персонала РЭС и 4 единицы спецтехники.

Выполненные работы стали вкладом филиала в реализацию региональной стратегии комплексной модернизации сетей освещения, призванной улучшить освещённость населённых пунктов, сделать жизнь жителей более комфортной и безопасной.

«Липецкэнерго решило нашу проблему, длившуюся несколько десятилетий, за три дня. Теперь мы спокойны за наших детей. В осенне-зимние месяцы им приходилось добираться до школы в темноте, по неблагоустроенной обочине единственной дороги, спасаясь лишь фонариками. Сегодня же, благодаря энергетикам, их путь освещен и безопасен», – отметила глава Боровского сельского поселения Надежда Зайцева.