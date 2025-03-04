Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Липецкой области принял делегацию из Воронежского РЦК. Специалисты липецкого центра представили успешные кейсы по внедрению бережливых технологий на региональных предприятиях, организации системы повышения квалификации кадров и развитию профессиональных стандартов.

Один из примеров — предприятие «Спецфундаментсрой», где время протекания процесса производства плит перекрытия сократилось с 2000 минут до 1700. Это позволило существенно повысить объемы производства и «насытить» дефицитный строительный рынок Липецкой области необходимой продукцией.

Воронежские коллеги высоко оценили опыт Липецкой области в реализации национального проекта «Производительность труда». По итогам встречи стороны договорились о продолжении взаимодействия и регулярном обмене опытом для дальнейшего развития лучших практик.

«Бережливые технологии влияют на повышение продуктивности, более эффективное использование ресурсов, увеличение конкурентоспособности компаний и становятся неотъемлемой частью стратегии развития предприятий и экономики в целом. В Липецкой области под эгидой нацпроекта производительность повысили около сотни компаний. Эта работа обязательно продолжится», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.