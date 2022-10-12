Липецкая область продолжает оказывать помощь в восстановлении Донецкой Народной Республики. Первоочередные задачи – подготовка к отопительному сезону и проведение срочных ремонтно-строительных работ – остаются прежними.

В Володарском районе уже завершен капитальный ремонт четырех школ. Еще в одном общеобразовательном учреждении проведена оценка технического состояния корпусов. На одном из них строители уже приступили к отделочным работам.

Завершены работы по восстановлению 23 котельных из 28, еще один объект будет введен в эксплуатацию в течение недели. Четыре новых котельных – блочно-модульных – также изготавливаются и будут смонтированы до начала отопительного сезона. Одновременно в районе ремонтируются объекты водоотведения и водоснабжения. Ввести их в строй планируется уже в этом месяце.

Ведутся работы и в Мариуполе – здесь Фонд капитального ремонта Липецкой области восстанавливает жилые дома и объекты соцкультбыта. Работы начаты на 16 домах, в школе и техническом лицее. Специалисты ремонтируют кровли, системы отопления, меняют окна и двери. Слаженная работа и рост количества специалистов дают свои результаты: в двух домах уже завершен ремонт крыш, еще в одном – установка окон. Всего до конца года в Мариуполе планируется восстановить 16 домов, школу, лицей и детский сад.

«Продолжим делать все необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения. Важно в срок завершить подготовку к отопительному сезону, чтобы дома и социальные учреждения не остались без тепла», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.