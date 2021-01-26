В первые дни наступившего года в ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови» началась активная работа по обследованию и производству антиковидной плазмы от доноров, переболевших новой коронавирусной инфекцией. С каждым днем увеличивается количество желающих сдать иммунную плазму. На данный момент донорами антиковидной плазмы уже стали 25 человек.





«Плазму этих доноров мы забираем методом автоматического афереза. После чего кровь донорская обследуется на все гемоконтактные инфекции, вирус инактивируется, и передается в медицинские организации» – говорит главный внештатный трансфузиолог управления здравоохранения Липецкой области Ильина И.В.

В плазме выздоровевших людей содержатся антитела к COVID-19, которые при введении больному помогают организму бороться с вирусом и оказывают лечебный эффект наряду с проводимой терапией. Однако, для переливания антиковидной плазмы имеются строгие показания: делается это только по назначению врача и под тщательным присмотром специалистов.

Полученная антиковидная плазма в дальнейшем будет использована для лечения больных с тяжелой формой течения COVID-19 в коронавирусных госпиталях.

В настоящее время ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови» обеспечивает медицинские организации региона всеми необходимыми компонентами крови – эритроцитсодержащими средами, карантинизированной плазмой, концентратами тромбоцитов, криопреципитатом и препаратом крови – альбумином. В учреждении создан достаточный запас всех компонентов крови, и только тромбоконцентрат готовится исключительно по заявкам медицинских организаций в связи с малым сроком хранения.

«Мы говорим про комплексную терапию. Мы не говорим, что это панацея. Это пассивные антитела, их концентрация специальная, которая вводится и помогает человеку бороться с коронавирусной инфекцией» – рассказалглавный врач Липецкой областной клинической инфекционной больницы Филатов А.Н.

В 2020 году специалистами ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови» было заготовлено более 34 000 литров цельной крови (в том числе в выездных условиях), более 13 000 литров плазмы (в том числе методом автоматического плазмафереза), а также проведено 548 аппаратных тромбоцитаферезов для получения тромбоцитов.

Кроме того, медицинское учреждение активно взаимодействует с ведущими медицинскими центрами по вопросам донорства костного мозга. За 2020 год 15 доноров Липецкой области пополнили Федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга.

Всего же на территории Липецкой области проживают 7 204 Почётных донора, только за прошлый год Почётными донорами России стали 384 человека.

В 2020 году в Липецкой областной станции переливания крови начали внедрение «бережливых технологий»: в учреждении функционирует пост администратора, организована зона комфортного ожидания для доноров, на каждом этаже установлены телевизоры для показа тематических роликов. Кроме того, расширились варианты общения с донорами: теперь это можно сделать не только по мобильной связи, но и с помощью социальной сети Instagram и мессенджеров WhatsApp и Viber, говорится в сообщении регионального управления здравоохранения.