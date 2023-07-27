Уже две недели в Добринской районной больнице трудится врач-травматолог-ортопед.

На недавней коллегии управления здравоохранения Липецкой области говорилось о том, что наш регион оказался на втором месте в ЦФО по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отдельно отметил, что в регионе ведется активная работа по привлечению молодых кадров в учреждения здравоохранения. С 2019 года 139 врачей узких специальностей уже получили выплаты и переехали в Липецкую область на постоянное место жительства.

Благодаря губернаторским программам постепенно укомплектовывается кадрами и Добринская центральная районная больница. Вот уже 2 недели в ЦРБ врачом-травматологом-ортопедом трудится В.А. Хорошилов. Выбрав профессию лечить людей, Владимир Александрович продолжил дело своего отца Александра Владимировича, который был военным врачом и покатался по воинским частям по всей стране. Сам собеседник и вовсе родился в ГДР, в городе Магдебурге в 1980 году. А вот школу заканчивал уже в Кирове. В выборе будущей профессии не было сомнений, и Владимир поступает в Кировскую государственную медицинскую академию на педиатрический факультет. Затем окончил интернатуру по специальности детская хирургия.

– Я с детства хотел быть врачом, – делится воспоминаниями собеседник, – меня окружали медицинские книжки, видел работу моего папы. Больше притягивает профилактика заболеваний, хочется донести до людей, чтобы они вовремя обследовались, вели здоровый образ жизни.

После окончания интернатуры В.А. Хорошилов стал работать в Кирове хирургом в детской поликлинике, одновременно повышая свои знания. В 2008 году молодой врач закончил интернатуру по направлению травматология и ортопедия.

Вместе с супругой Екатериной Александровной решили поменять место жительства. Выбор пал на Липецкую область, так как у жены в соседних Грязях живут родственники. Молодому специалисту сразу же нашлось рабочее место. По программе «Земский

доктор» Владимир получил полагающиеся выплаты и стал работать в пригороде, в Липецкой районной больнице.

В Добринку молодая семья приехала совсем недавно. По признанию В.А. Хорошилова, им с супругой понравилась наша природа, добрые люди. Руководство районной больницы оказало всю необходимую помощь при трудоустройстве, решается вопрос с жильем. Коллектив тоже хорошо принял нового специалиста.

В планах у четы Хорошиловых остаться на добринской земле, построить свой дом. А у самого Владимира Александровича много задумок в профессиональной деятельности, которые он хочет реализовать в Добринской центральной районной больнице.