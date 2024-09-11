Серия просветительских лекций от Липецкого отделения Банка России для сотрудников многофункциональных центров стартовала в Липецкой области. Первые занятия прошли в очном и онлайн-форматах по темам кибербезопасности и нелегальных кредиторов. Эксперты банка рассказали более чем 50 сотрудникам МФЦ, как быстро вычислить телефонных мошенников, куда жаловаться на аферистов, чем опасны незаконные финансовые организации. До конца года пройдут лекции по другим актуальным темам финансовой грамотности.

Теперь специалисты многофункциональных центров в роли волонтеров финансовой грамотности консультируют липчан о возможных рисках при совершении финансовых операций. Например, если человек пришел в МФЦ за оформлением паспорта РФ, сотрудник центра расскажет ему о важности защищать свои персональные данные.

Также липчане могут самостоятельно обращаться в МФЦ, чтобы получить консультацию о простых правилах личной финансовой безопасности. Кроме того, во всех многофункциональных центрах региона транслируются просветительские видеоролики, размещены брошюры с полезной информацией — все это позволяет в легкой и доступной форме освоить азы финансово грамотного поведения.

«Сфера финансов, в том числе личные накопления сегодня затрагивает множество аспектов жизни. Это и компьютерная грамотность, и кибергигиена. Чтобы не потерять деньги, нужно постоянно изучать возможные риски. Замечательно, что сотрудники МФЦ взяли на себя столь ответственную миссию – просвещать липчан», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.