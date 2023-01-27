Опыт Центра управления сетями ОЭЗ «Липецк» был представлен на вебинаре «Цифровизация индустриального парка», который организовала Ассоциация индустриальных парков России для того, чтобы проанализировать существующие практики и согласовать инициативы о включении в субсидирование затрат на цифровые сервисы для Минпромторга России, сообщает Агентство инвестиционного развития Липецкой области.

Своими наработками по созданию цифровой экосистемы, внедрению сервисов и цифровизации промышленных площадок поделились крупные компании и корпорации из разных регионов страны. Старший инженер Центра управления сетями ОЭЗ «Липецк» Роман Двуреченский рассказал о том, какая работа проводится на двух участках ОЭЗ – Грязинском и Елецком. За две крупные подстанции, десятки распределительных и трансформаторных подстанций, работу инженерной инфраструктуры отвечает единая система. Несмотря на значительную удаленность участков друг от друга, полный контроль за работой предприятий и всех инженерных систем ведется круглосуточно. Данные стекаются в Центр управления сетями, где картина деятельности объектов выводится на экран. Таким образом, диспетчер в онлайн режиме может следить за уровнем воды в водозаборах, потребляемой мощностью электроэнергии, напряжением в электросети. Информация с датчиков сохраняется в электронном журнале событий и архивируется. Если какой-то из параметров выходит из заданного диапазона, диспетчер сразу же получает об этом сигнал и в кратчайшие сроки принимает меры по восстановлению нормального режима работы оборудования.

Центр управления сетями в ОЭЗ «Липецк» открылся в июле 2018 года. Специалисты ведут мониторинг состояния инженерных систем и могут дистанционно управлять объектами инфраструктуры. Это касается охранно-пожарной сигнализации, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, наружного освещения дорог и объектов предприятий резидентов. Использование подобных технологий позволяет снизить издержки инвесторов на эксплуатацию и обслуживание коммуникаций.

«Особая экономическая зона «Липецк» является лидером Национального рейтинга особых экономических зон по инвестиционной привлекательности. Во многом этому способствует качественная инфраструктура промышленной площадки и выгодные условия, которые получают новые резиденты. Это серьезное достижение, и мы намерены сохранять первенство», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.