Отделение СФР по Липецкой области помогает жителям региона подготовить документы, необходимые для своевременного и правильного назначения пенсий. Обратиться за услугой липчане могут заранее – от полугода до 5 лет перед наступлением пенсионного возраста. В 2024 году выйти на пенсию смогут женщины 1966 года рождения (58 лет) и мужчины 1961 года рождения (63 года). Так же обязательным условием является наличие не менее 15 лет страхового стажа и минимум 28,2 пенсионных коэффициента.

«Заблаговременная работа поможет избежать неточностей в данных о трудовом стаже и подготовить документы перед выходом на пенсию. Специалисты регионального ОСФР помогут в направлении запросов бывшим работодателям и в архивные органы, проверят юридическую правильность заполнения трудовой книжки, справок, подготовят макет пенсионного дела к моменту назначения пенсии, а также при необходимости дополнят индивидуальный лицевой счёт предпенсионера недостающими сведениями», — отметил управляющий отделением Социального фонда по Липецкой области Евгений Павлов.

Работающие граждане предпенсионного возраста могут провести заблаговременную работу через своего работодателя либо обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Липецкой области. В результате проведенной работы пенсионные права гражданина будут отражены на лицевом счете в полном объеме. Благодаря этому за назначением пенсии в автоматическом режиме можно будет обратиться не выходя из дома через портал Госуслуг. В заявлении в режиме реального времени будет указан размер пенсии и все необходимые сведения для её начисления. С начала 2024 года таким правом воспользовались 250 жителей Липецкой области.