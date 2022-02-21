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Специалисты отремонтировали асфальтобетонное покрытие на Октябрьском и Сокольском мостах в Липецке

15 минут назад
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Сотрудники муниципального управления благоустройства устранили дефекты асфальтобетонного покрытия Октябрьского и Сокольского мостов в Липецке. Выбоины образовались из-за перепадов температур.

Сначала сотрудники управления благоустройства выставили ограждение опасных участков, затем очистили, просушили ямы и залили их литой асфальтобетонной смесью. Как известно, эта мера – временная. С приходом тепла участки проезжих частей планируют отремонтировать более долговечным горячим асфальтом.

Стоит отметить, что сегодня работы также провели на улицах Зелёная, Зои Космодемьянской, 9 Мая, Карла Маркса и других участках. Общая площадь восстановленного покрытия порядка 200 квадратных метров. В планах на ближайшие семь дней – аналогичные работы на улицах Полиграфическая, Кривенкова, Папина, Стаханова, Московская, Коммунистическая, проездах Северный, Универсальный и других.

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