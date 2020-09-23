Специалисты ПФР окажут помощь в получении документов для назначения пенсии

Территориальные органы Пенсионного фонда оказывают содействие гражданам в запросе сведений, необходимых для назначения пенсии. В том числе документов, которые по закону должен представить сам человек.

В целях сокращения сроков назначения пенсии, а также при проведении заблаговременной работы по подготовке индивидуального лицевого счета для назначения страховой пенсии специалисты территориальных органов ПФР Липецкой области помогают гражданам направлять запросы в архивы, в компетентные органы иностранных государств или в организации, где ранее трудился человек. Запрашиваться могут справки, которые подтверждают периоды работы, в том числе уточняющие особые условия труда, справки о заработной плате, периодах прохождения военной службы, справки из учебных заведений и периодах получения пособия по безработице и т.д.

Получение данных сведений процесс не быстрый, поэтому такую работу следует проводить заблаговременно. Для оценки пенсионных прав по назначению пенсии будущим пенсионерам лучше обратиться в ПФР заранее – за 24 месяца до выхода на пенсию и представить все свои документы: трудовую книжку (справки, подтверждающие периоды работы), об учебе и т.д., которые могут повлиять на право и размер пенсии.

На основании представленных гражданином и полученных по запросам ПФР документов специалисты проводят правовую оценку данных о стаже и заработке, формируют индивидуальный лицевой счет для назначения пенсии. В дальнейшем граждане могут направить заявление о назначении страховой пенсии по данным индивидуального лицевого счета в электронном виде, без посещения органов ПФР и предоставления документов.

Заблаговременная оценка пенсионных прав особенно важна для тех, кто претендует на досрочную страховую пенсию (медицинские работники, учителя, граждане, занятые с вредными и тяжелыми условиями труда, и т.д.) Также заранее оценить свои пенсионные права рекомендуется гражданам предпенсионного возраста (за 5 лет до наступления права на пенсию, в том числе досрочно).

Записаться на прием для оценки пенсионных прав можно на сайте ПФР в Личном кабинете (для этого не требуется подтверждения учетной записи) или по телефонам, указанным на сайте Пенсионного фонда России в разделе «Контакты региона».