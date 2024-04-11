Попавший в здание строящегося корпуса ЦРБ в Добром беспилотник сейчас не представляет угрозы. Это подтвердили оперативные службы. Они разрешили представителям органов власти и строителям доступ на площадку для оценки ущерба.

«В ближайшее время специалистам предстоит выявить все дефекты и повреждения здания. По предварительной оценке, нужно будет ремонтировать несущую стену», – прокомментировал губернатор региона Игорь Артамонов.

После получения официального заключения будут определены сроки восстановительных работ и сумма средств, которую нужно будет на это направить.

Падение БПЛА на строящееся здание больницы в районном центре Доброе произошло сегодня ночью. Возникло возгорание на площади 4 квадратных метра. Огонь был оперативно потушен. Жертв и пострадавших нет.