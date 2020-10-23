Специалисты проверили качество уложенного асфальта на проспекте Победы в Липецке

Геометрические показатели дорожного полотна и ровность покрытия оценили эксперты Федерального учреждения «Российский дорожный научно-исследовательский институт». Диагностику провели с помощью передвижной лаборатории.

Покрытие проверили на всем проспекте – от площади Победы до памятника танкистам. Помимо этого, специалисты проанализировали проектную и исполнительную документацию, а также с помощью специального оборудования отобрали образцы дорожного полотна – керны. Они показали, что состав и толщина уложенных слоев асфальтобетонного покрытия соответствуют требованиям технического задания.

– Результаты экспертизы дорожного покрытия также уже пришли, есть замечания, все они сформированы и направлены подрядчику для устранения, – пояснили в городском управлении строительства.

Стоит отметить, что на ход работ на проспекте экспертиза не повлияла – здесь продолжают монтаж остановочных павильонов и укладку плиточного покрытия. В планах специалистов установка ограждения, обеспечивающего безопасность пешеходов.

Преображение проспекта Победы происходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме того, фасады многоквартирных домов от улицы Механизаторов до Доватора обновят на средства Фонда капитального ремонта. Срок завершения всех работ – декабрь этого года.