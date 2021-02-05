Сегодня, 5 февраля, в областном центре прошёл очередной рейд по соблюдению правил перевозки пассажиров. Особое внимание контролёры уделили оплате проезда – проверили работу не только новой системы безналичных платежей, но и выдачу билетов при наличной оплате. В последнее время на водителей стали поступать жалобы.

– С начала года нам поступило несколько обращений с общей проблемой – водитель отказался выдать билет. Каждую ситуацию мы разбирали детально. Теперь же решили устроить внеплановую проверку, – сообщил председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов.

При наличной оплате водитель обязан дать пассажиру билет, ведь он является страховым документом. За невыдачу «чека» предусмотрен штраф – от 500 рублей и выше на предприятие. Проверки проводят ежедневно. В поле зрения – все городские автобусы, как муниципальные, так и частные.

В ходе сегодняшнего рейда специалисты проверили 18 частных и муниципальных автобусов. Нарушение выявили только в одном автобусе – 308К. Теперь специалисты агентства автомобильного транспорта региона выпишут водителю штраф.

Также в центре внимания контролеров оказалась новая система оплаты проезда. Как известно, оборудование уже установлено в более чём 400 автобусах. Сегодня специалисты протестировали его работу более чем в 20 транспортных средствах – проблем не возникло. Напомним, что оборудование продолжат устанавливать на пассажирский транспорт, в ближайших планах – 100% охват современной системой всех городских автобусов.