Традиционное техническое обслуживание газового оборудования комплексов Вечного огня в преддверии Дня Победы проводят специалисты «Газпром газораспределение Липецк». Как сообщили в пресс-службе компании, в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной Группой «Газпром межрегионгаз», работы будут выполнены на 22 комплексах, расположенных в городах и районах Липецкой области.

«Вечный огонь – это символ народной памяти о павших в годы Великой Отечественной войны. Мы в неоплатном долгу перед героями за спасенный мир, за стойкий труд, за веру в будущее», – подчеркнул глава региона Игорь Артамонов.

Во время технического обслуживания производится осмотр оборудования, обеспечивающего газоснабжение горелочных устройств, обследуются трассы газопроводов на предмет утечек газа и повреждения изоляции, а также осуществляется очистка газовых горелок и регулировка пламени с постоянным режимом горения огня. «Техническое обслуживание комплексов Вечного огня в преддверии Дня Великой Победы мы проводим ежегодно, а также обеспечиваем круглосуточный контроль за их работой. Это наша ответственная, но в то же время очень почетная миссия, наш вклад в сохранение памяти о подвиге героического поколения, отстоявшего свободу нашей страны в борьбе с фашизмом», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» и АО «Газпром газораспределение Липецк» Сергей Карасиков.

Ежегодная всероссийская акция «Священный долг. Вечная память» проводится группой «Газпром межрегионгаз» с 2015 года. В рамках акции газораспределительные организации группы в канун Дня Победы 9 мая проводят в регионах присутствия техническое обслуживание газового оборудования мемориалов «Вечный огонь». Также выполняются работы по реконструкции памятников, газификации и переводу мемориальных комплексов с временного газобаллонного газоснабжения на постоянное – сетевое.