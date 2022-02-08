Сотрудники управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям были привлечены прокуратурой Октябрьского района Липецка в качестве специалистов для проверки соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными в передвижном контактном зоопарке.

В торговом центре Липецка, где расположился этот зоопарк, были представлены кролики, еноты, носухи, кенгуру, дикобразы, шиншиллы, морские свинки и кошки. Однако, ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие эпизоотическое благополучие местности, из которой прибыли животные, владельцем выставки не оформлялись, нет согласования маршрута перемещения животных по территории Российской Федерации. Также не оказалось и лицензии на осуществление деятельности зоопарка, без которой с 1 января этого года использование животных в зрелищных целях запрещается. Кроме того, проверяющими были выявлены многочисленные нарушения правил содержания животных. В частности отсутствует рацион и режим кормления, сотрудники выставки кормят животных по своему усмотрению, документов на корма нет, более того, проверяющие стали свидетелями бесконтрольного кормления животных посетителями.

Клетки для кошек и кенгуру не соответствуют необходимым размерам; отсутствуют укрытия, где бы животные могли спрятаться.

Корма и лекарственные средства хранятся в подсобном помещении без учета температурно-влажностного режима.

По выявленным фактам управлением Россельхознадзора возбуждены дела об административном правонарушении по ч.1 с. 10.6 и по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ/