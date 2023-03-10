Ночью 10 марта сотрудники «РВК-Липецк» завершили ремонт участка магистрального водовода диаметром 500 мм и возобновили подачу ресурса в дома горожан, говорится в сообщении компании.

Выход воды на поверхность был зафиксирован утром 9 марта в районе улицы Папина, 17. Специалисты предприятия оперативно провели обследование трубопровода диаметром 500 мм и вывели из эксплуатации поврежденный участок. В целях установления точного места повреждения были подготовлены пять шурфов, для ускорения процесса грунт выбирался по ходу прокладки трубы. Как выяснилось, трубопровод был поврежден в двух местах.

На месте работали две бригады «РВК-Липецк» и шесть единиц спецтехники. Проведение работ осложняли толстый слой уложенного асфальта, место пролегания поврежденного участка под проезжей частью, а также большой диаметр трубы. На время проведения работ было ограничено водоснабжение ряда домов и зданий. К социально значимым учреждениям был организован подвоз воды, кроме того, набрать воду из автоцистерны липчане могли по трем адресам.

Важно отметить, что к 20:00 часам 9 марта специалисты провели необходимые мероприятия по минимизации района отключения, восстановили водоснабжение в родильном доме № 1, в части жилых домов и четырех колледжах в этом районе.

«В час ночи 10 марта мы завершили сварочно-монтажные работы по восстановлению целостности трубы и провели проверку системы на герметичность. Убедившись в качестве сварных швов, специалисты водоканала возобновили подачу воды в район отключения. Чтобы не допустить гидроудара, оборудование на повысительных насосных станциях запускалось постепенно. В связи с этим в некоторых домах временно было снижено давление во внутридомовых сетях водопровода», — рассказал директор по производству «РВК-Липецк» Руслан Фролов.

В течение дня будет произведена обратная засыпка траншеи и щебенение проезжей части дороги с последующим асфальтированием.