Более 100 сотрудников социальной сферы Липецкой области прошли однодневный интенсив «Погружение в сервис-дизайн». Ведущие тренеры проектного офиса Регионального центра компетенций поделились не только теоретической информацией по методологии, но и показали инструменты, которые позволяют перевести проблему в решение. Значительную часть тренинга составила проработка жизненных ситуаций на практике.

Как прокомментировали в проектном офисе РЦК, тренинг по сервис-дизайну может быть полезен любому государственному учреждению. Везде, где есть сфера услуг, методология помогает взглянуть на процесс с точки зрения получателя и оценить, насколько удобны сервисы, чтобы в дальнейшем улучшить их работу и сделать процесс получения услуги более понятным, комфортным и результативным для жителя. Суть тренинга в том, что в течение одного учебного дня участники могут узнать, как применить методологию сервис-дизайна в социальной сфере, а также познакомиться с инструментами «анализ задачи», «глубинное интервью», «компас персон», «карта пути клиента», «прототипирование», «тестирование» и другими.

«Клиентоориентированность – это и вежливость, и эмпатия, и отзывчивость – все, что можно назвать этикой, совмещенной с профессиональным подходом к выполнению своих непосредственных обязанностей. Современный подход к предоставлению услуг не может быть иным», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Образовательный курс от специалистов РЦК прошёл в шестой раз. Тренинг успели посетить специалисты из 40 учреждений социальной сферы региона. Недавно обучение прошли представители медицинских организаций. В течение одного дня они в командах проработали жизненную ситуацию «Диспансеризация взрослого населения Липецкой области». Использовав основные инструменты и методы сервис-дизайна, удалось посмотреть на имеющиеся услуги и сервисы глазами пациента и разработать решения для упрощения взаимодействия.

Данный тренинг разработан тренерами проектного офиса РЦК при поддержке федерального Агентства стратегических инициатив (АСИ) и является частью проекта по внедрению сервис-дизайна в деятельность организаций всех сфер в стране. Тренеры прошли обучение, разработали и защитили собственный проект, а также подтвердили квалификацию «тренера сервис-дизайна». С 15 по 20 мая сотрудники проектного офиса РЦК выступили в качестве наставников на второй волне обучения от АСИ для других регионов России. Узнать подробности об обучении основам сервис-дизайна в Липецке можно в Telegram-канале «Сервис-дизайн в Липецкой области».