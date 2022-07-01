Бесплатную юридическую консультацию в центрах «Мои Документы» получили около 30 жителей области. Услуга была организована в связи с высоким запросом жителей области и стартовала в регионе в конце мая. Принимающие специалисты, в числе которых адвокаты, юристы, нотариусы, судебные приставы-исполнители, а также сотрудники Государственной инспекции труда и органов власти в ходе консультации отвечают на интересующие вопросы, разъясняют требования действующего законодательства, направляют в уполномоченный орган, оценивают перспективу судебного спора.

На официальном сайте размещен график оказания консультаций. При записи необходимо кратко указать жизненную ситуацию и вопрос для консультации, а при посещении центра «Мои Документы» не забыть взять паспорт. Консультация проводится со специалистами как лично, так и в формате видеоконференцсвязи. При этом специалисты не осуществляют письменных консультаций, не готовят письменные юридические документы, не осуществляют ведение дела в суде, не представляют гражданина в государственных и иных органах.

«Запрос на оказание юридической помощи сформировался из большого количества обращений по правовым вопросам на платформу обратной связи «Развиваем Липецкую область вместе». Проект поддержали представители областной коллегии адвокатов, нотариальной палаты, Ассоциации юристов России, Государственной инспекции труда и Управления Федеральной службы судебных приставов России по Липецкой области. Теперь в МФЦ Липецка и Ельца жители получают квалифицированную юридическую поддержку по интересующим вопросам от специалистов. Юридические консультации очень востребованы», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

Для того чтобы получить консультацию, достаточно записаться на прием предварительно одним из удобных способов:

-по телефону 8-800-450-48-48 (добавочный 5);

-на сайте umfc48.ru;

-в центрах «Мои Документы» при личном посещении.