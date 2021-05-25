Центр управления регионом будет отслеживать повторяющиеся экстренные заявки от жителей в Единую диспетчерскую службу и оперативно сообщать руководству области и муниципалитетов о проблемах, требующих быстрого или системного решения. Звонки и заявки от жителей принимают операторы ЕДС. При этом им не всегда удается отследить, что по одному и тому же вопросу поступило уже много звонков от жителей региона.

«В регионе действует проект «Житель в центре». Мы выстраиваем работу всех органов власти под запросы липчан и создаем удобную и эффективную систему коммуникации. В области сейчас действуют различные каналы связи с жителями. От традиционных – почта, телефон и сайт – до портала, Instagram, Единой диспетчерской службы и мобильного приложения: каждый найдет удобный способ и будет услышан. Мы будем продолжать усовершенствовать эту работу», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Специалисты Центра управления регионом прошли обучение по работе в информационно-программной комплексе ЕДС, где фиксируют все звонки и заявки от жителей, касающиеся сферы ЖКХ, социальной защиты и здравоохранения, а также Фонда капремонта области. К этой же системе подключены все управляющие компании и ресурсоснабжающие организации региона.

Специалисты ЦУР будут вести мониторинг заявок жителей и выявлять значимые проблемы, которые касаются большого числа жителей. К примеру, коммунальные аварии, отключение ресурсов и т.д. Это позволит принимать оперативные решения для ликвидации проблем и сведения ущерба к минимуму.