Начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Алексей Телков посетил подшефный региону Володарский район ДНР. С главой администрации Сергеем Юзвинкевичем он обсудил вопросы агропромышленного комплекса.

Липецкая область по многим направлениям занимает лидирующие позиции, обеспечивая продовольственную безопасность страны. Поэтому специалисты управления всегда готовы поделиться своим опытом с коллегами. В ходе встречи Алексей Телков и Сергей Юзвинкевич обсудили темы эффективного земледелия, поставки семян и техники, развития животноводства и сельхозкооперации. В последнем вопросе Липецкая область одна из лучших в России, изучать опыт становления и совершенствования кооперативного движения в регион едут со всей страны. Обсуждалось и развитие сельских территорий. Сейчас коллеги из Володарского округа вникают в нюансы госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и обдумывают, в каких из ее мероприятий можно принять участие. Липецкие специалисты готовы поделиться и знаниями, и опытом реализации, помочь в подготовке заявочной документации.

Также Липецкая область передала новый обогревательный котел для здания володарской библиотеки. Кроме того, был доставлен гуманитарный груз бойцам в зону СВО. В него вошло все самое необходимое: печки-буржуйки, маскировочные сети, блиндажные свечи, вода, продукты питания, средства индивидуальной гигиены и многое другое. В сборе груза участвовали сельхозпроизводители Липецкой области и жители региона.