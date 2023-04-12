Новый сезон обучения в образовательном проекте Россельхозбанка «Школа фермера» стартует 25 апреля в Липецке. Два с половиной месяца действующие фермеры и желающие ими стать будут изучать технологии и современное производство.

«Малые формы хозяйствования вносят значительный вклад в аграрную экономику региона, поэтому очень важно поддерживать наших фермеров, – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Оказывая помощь, мы создаем условия для появления и развития новых крестьянских фермерских хозяйств».

К популярной специализации «Растениеводство» в этом году добавилось «Птицеводство». Получить фундаментальные знания по новым агротехнологиям, азам маркетинга, юридическим и финансовым вопросам ведения фермерского хозяйства бесплатно смогут практически все желающие. В конкурсе на поступление в школу могут принять участие как действующие фермеры, так и все те, кто только планирует развивать бизнес в сфере АПК. Победители получат возможность пройти бесплатное обучение и разработать план и дорожную карту развития собственного агробизнеса. Программа обучения адаптирована под разные уровни знаний и опыта участников и дает комплексные знания о построении эффективного фермерского бизнеса «с нуля» или развитии уже имеющегося хозяйства.

«У нас уже есть солидный опыт, в Липецке состоялось два выпуска в «Школе фермера». Этот уникальный образовательный проект индивидуально выстраивается для каждого региона. В этом году многие желающие пройти обучение попросили добавить «Птицеводство», что мы и сделали. В результате нашей совместной работы с управлением сельского хозяйства Липецкой области и Липецким институтом переподготовки и повышения квалификации кадров АПК знания получат 35 фермеров, будут созданы новые рабочие места, новые бренды качественной фермерской продукции», – отметил директор Липецкого филиала Россельхозбанка Алексей Чемыхин.

«Школа фермера» – это общероссийский образовательный проект Россельхозбанка и Министерства сельского хозяйства РФ, объединяющий возможности регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров для подготовки профессиональных кадров в сфере АПК. Слушатели проходят теоретическую подготовку, знакомятся с новейшими агротехнологиями, получают практические знания на ведущих сельхозпредприятиях, учатся сотрудничать с крупными холдингами.

Все желающие присоединиться к этому образовательному проекту могут обращаться в учебную часть Липецкого института переподготовки и повышения квалификации кадров АПК до 19 апреля. Как сообщили в Липецком филиале Россельхозбанка, для зачисления необходимо предоставить эссе и пройти собеседование. В мотивационном эссе должны быть отражены профессиональные планы на будущее и причины, по которым кандидат хочет обучаться по программе профессиональной переподготовки. Список кандидатов, прошедших конкурсный отбор для участия в проекте «Школа фермера», будет размещен на сайте Липецкого института переподготовки и повышения квалификации кадров АПК.