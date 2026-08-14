Специальный заём для пострадавших продавцов на маркетплейсах запустили в Липецкой области

В Липецком областном Фонде поддержки МСП начал действовать новый финансовый инструмент для предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате террористических атак, включая инциденты на складских помещениях маркетплейсов. Программа разработана для экстренной помощи и запущена в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Пострадавшие бизнесмены могут получить до 3 млн рублей по льготной ставке от 3,5% годовых, что составляет всего 0,25 от ключевой ставки ЦБ РФ. Средства предоставляются на восстановление товарных запасов, покрытие кассовых разрывов и сохранение рабочих мест. Деньги разрешено направлять на любые затраты, необходимые для продолжения предпринимательской деятельности.

«Безопасность и поддержка деловой активности — наши приоритеты. В ситуации, когда предприниматели несут убытки из-за внешних угроз, мы не можем оставаться в стороне. Новый продукт «Специальный» — это точечная мера, которая позволит сохранить рабочие места и не дать малому бизнесу остановиться. Фонду МСП рассмотрит заявки от пострадавших в приоритетном порядке и без бюрократических проволочек», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для оформления займа к стандартному пакету документов необходимо приложить официальное подтверждение факта повреждения товаров или имущества.Узнать подробности и подать заявку можно по телефону: +7 (4742) 56-20-20. Актуальная информация размещена на официальном сайте: lipfond.ru и в соцсетях: ВКонтакте https://vk.com/lipfond_ru и MAX https://max.ru/id4824047100_biz.

Пункты приёма документов — Центры «Мой бизнес» работают по адресам: г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 8; г. Елец, ул. Карла Маркса, д. 15.