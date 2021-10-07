Специалисты Липецкого областного фонда поддержки бизнеса совместно с представителями отделения Банка России по Липецкой области провели семинар для предпринимателей. Встреча прошла в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Участники семинара узнали, что делать, если банком был заблокирован счёт. Обсудили, как не попасть в «чёрный список», ознакомились с критериями, по которым бизнес считается благонадёжным для банка. Слушатели смогли лично проконсультироваться у представителя ЦБ по вопросам, которые касаются их бизнеса.

«Любой добросовестней предприниматель может попасть на блокировку счёта. Максимально удобно было узнать все тонкости от самого Центрального банка», – поделился участник семинара предприниматель Андрей Корчагин.