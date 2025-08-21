Спецпроект «СВОи. Разговоры с Героями» приглашают к участию жителей Липецкой области

Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Год защитника Отечества подготовил специальный проект «СВОи. Разговоры с Героями» в формате серии видеоинтервью. Цель спецпроекта – помочь педагогам и управленцам в сфере образования Липецкой области проводить встречи ребят с участниками СВО, выстраивать честный, тактичный и доверительный диалог с детьми и молодежью о сложных, но по-настоящему важных темах: патриотизме, долге, героизме, ответственности.

По всей стране проходят встречи с участниками специальной военной операции, однако формат «СВОих» – это не академическое изложение историй, а пример живого, искреннего разговора, на который можно опереться при подготовке собственных мероприятий. Темы, которые поднимают герои в интервью – это реальные вопросы подростков, а ответы – честные и личные рассказы, живой человеческий опыт. Через истории о боевых операциях и экстремальных ситуациях герои объясняют, что такое любовь к Родине, патриотизм, героизм и внутренняя мотивация.

Спецпроект «СВОи. Разговоры с Героями» разработан командой проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Обществом «Знание» и программой развития для участников специальной военной операции «Время героев». В интервью затрагиваются актуальные темы и поднимаются вопросы, которые подростки чаще всего задают на встречах с бойцами и офицерами. Как сделать встречу с героем неформальной и искренней? Нужно ли говорить с новым поколением «по-новому»? Чему взрослые могут поучиться у детей? Правда ли, что письма с фронта читают и бережно хранят? Как служба изменила вас? Что было самым сложным? Как справляться с утратой и помнить тех, кто не вернулся? Как сохранить стойкость и мужество в сложной ситуации?

В съемках приняли участие Герой России, председатель Правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Артур Орлов; Герой России, начальник Главного штаба «Юнармии», заместитель председателя Правления Движения Первых Владислав Головин; Герой России, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Игорь Юргин, а также Герой России, директор департамента по патриотической работе Общества «Знание» Балдан Цыдыпов. Каждый из них не понаслышке знает, что значит быть примером для молодежи – их слова становятся важной опорой для тех, кто только формирует свое отношение к жизни, службе, Родине.

Команда «Флагманов образования» также приглашает жителей Липецкой области поделиться своими историями и кадрами, чтобы вдохновить всю страну. Проект «Флагманы образования» создаст онлайн-галерею, посвященную встречам с героями СВО. Если в вашей школе, колледже или университете проходила такая встреча – поделитесь этой историей, заполнив форму по ссылке. В анкете вы сможете указать регион, населенный пункт, название образовательной организации, класс или курс, рассказать о герое встречи, самых интересных вопросах и приложить ссылку на фотографии. Истории будут размещены в официальных соцсетях проекта, чтобы вашим опытом вдохновились не только коллеги, но и все жители страны. Спецпроект «СВОи. Разговоры с Героями» доступен для просмотра по ссылке.

С 2019 года участниками проекта «Флагманы образования» стали более 370 000 человек. Победители получают доступ к обучению в ведущих образовательных центрах страны, включаются в кадровый резерв и реализуют собственные инициативы на региональном и федеральном уровнях. В 2025 году в проекте открыты четыре тематических конкурсных трека: «Медиа», «Государство», «Культура», «Наставничество», а также специальный просветительский проект «СВОи. Разговоры с Героями». Дополнительно открыт конкурсный набор в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования», где раскрывается лидерский потенциал, масштабируется лучший опыт в сфере образования.

«Президентская платформа «Россия – страна возможностей» помогает представителям практически любой сферы занятости раскрыть свои таланты и потенциал, развить профессиональные и лидерские компетенции на благо процветания государства. «Флагманы образования» – это направление для студентов, педагогов и управленцев в сфере просвещения и образования. Хотелось бы, чтобы липчане активно включились в работу, проявили энтузиазм и сделали свой особый вклад в проект», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).