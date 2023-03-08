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Спецслужбы в минувшие сутки несколько раз выезжали к жителям Липецка, получившим посылки с предметами похожими на боеприпасы, сообщили в правительстве Липецкой области.

Во всех случаях липчанам доставлялись курьерские отправления от неизвестного адресанта. Внутри посылок находились предметы похожие на боеприпасы и записки с угрозами.

Все обследованные спецслужбами предметы не содержали взрывчатых веществ.

Ситуация находится под контролем правоохранительных ведомств и спецслужб.

В свою очередь, спецслужбы просят липчан быть бдительными.