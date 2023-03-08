Спецслужбы в минувшие сутки несколько раз выезжали к жителям Липецка, получившим посылки с предметами похожими на боеприпасы, сообщили в правительстве Липецкой области.
Во всех случаях липчанам доставлялись курьерские отправления от неизвестного адресанта. Внутри посылок находились предметы похожие на боеприпасы и записки с угрозами.
Все обследованные спецслужбами предметы не содержали взрывчатых веществ.
Ситуация находится под контролем правоохранительных ведомств и спецслужб.
В свою очередь, спецслужбы просят липчан быть бдительными.
- Не следует принимать посылки от неизвестных вам отправителей.
- При обнаружении на улице, в транспорте, в учреждениях или в подъездах подозрительных предметов ни в коем случае не прикасайтесь к ним.
- Не пользуйтесь вблизи таких предметов техническими приборами, телефонами сотовой связи.
- Оперативно сообщите в Службу 112 и в полицию.