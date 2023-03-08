В регионе

Спецслужбы в Липецке проверяли посылки с угрозами и предметами, похожими на боеприпасы

1 минута назад

Читайте нас в

Спецслужбы в минувшие сутки несколько раз выезжали к жителям Липецка, получившим посылки с предметами похожими на боеприпасы, сообщили в правительстве Липецкой области.

Во всех случаях липчанам доставлялись курьерские отправления от неизвестного адресанта. Внутри посылок находились предметы похожие на боеприпасы и записки с угрозами.

Все обследованные спецслужбами предметы не содержали взрывчатых веществ.

Ситуация находится под контролем правоохранительных ведомств и спецслужб.

В свою очередь, спецслужбы просят липчан быть бдительными.

  • Не следует принимать посылки от неизвестных вам отправителей.
  • При обнаружении на улице, в транспорте, в учреждениях или в подъездах подозрительных предметов ни в коем случае не прикасайтесь к ним.
  • Не пользуйтесь вблизи таких предметов техническими приборами, телефонами сотовой связи.
  • Оперативно сообщите в Службу 112 и в полицию.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments