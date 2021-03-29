Сегодня спикер Липецкого горсовета Александр Афанасьев сдал документы на регистрацию кандидатом в предварительном внутрипартийном голосовании. Праймериз позволит в итоге составить партийный список кандидатов на выборы в Госдуму, которые пройдут в единый день голосования 19 сентября.

Александр Афанасьев – выпускник высшей партийной школы по программе «Политический лидер» проекта «Федеральный ПолитСтартап», первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».

– Проект партии «Федеральный ПолитСтартап» был специально запущен «Единой Россией» для поиска новых лиц для участия в думских выборах. Поэтому, вполне логично, что я участвую в праймериз. Для меня как политика эта кампания важна и интересна. У меня есть успешный опыт участия в выборах в горсовет, а это новый совершенно другой уровень. Уверен, будет большая конкуренция, и от этого только выиграют избиратели и партия, – поделился Александр Афанасьев. – Еще раз хочу напомнить, что партия «Единая Россия» единственная, кто проводит предварительное внутрипартийное голосование, и дает возможность участвовать в процедуре всем желающим, не только членам партии. Каждый житель может выбрать своего кандидата.

Документы от кандидатов на предварительное внутрипартийное голосование будут принимать до 29 апреля. Праймериз «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая. Проголосовать за будущего кандидата липчане смогут через портал «Госуслуги» с использованием учетной записи. А 1 июня будут подведены итоги, на которых «Единая Россия» определится со своими кандидатами на предстоящих выборах.