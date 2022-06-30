Форум проводится под эгидой верхних палат парламентов двух стран – Совета Федерации Федерального Собрания России и Совета Республики Национального собрания Беларуси. Липецкую делегацию возглавляет губернатор Игорь Артамонов. Также участие в форуме принимает спикер облсовета Дмитрий Аверов.

Председатель Липецкого областного Совета депутатов выступил с докладом о совместных проектах липчан и белорусов, с акцентом на импортозамещение.

Дмитрий Аверов отметил, что Республика Беларусь на протяжении последних лет является ведущим торговым партнером для предприятий и органов власти Липецкой области. В 2019 году открыто представительство Белорусской торгово- промышленной палаты в Липецкой области.

Выстроено успешное экономическое сотрудничество в таких сферах, как сельское хозяйство, ЖКХ, в сфере дорог и транспорта, а также культуры и туризма.

— Сегодняшняя встреча — это очередная возможность подвести промежуточные итоги работы, которая ведется с нашими партнерами из Республики Беларусь. Плоды совместной работы вполне реальны и выражаются конкретными цифрами, — отметил Дмитрий Аверов. – За прошлый год внешнеторговый оборот составил рекордные 23 млрд рублей, показав увеличение по сравнению с 2020 годом на 20%. При этом, экспорт товаров и продукции из Липецкой области превысил 18 млрд рублей, показав еще более существенный рост.

Между муниципальными образованиями Липецкой области и городами и районами Республики Беларусь уже заключено 5 соглашений о взаимодействии. В рамках работы сегодняшнего Форума подписаны еще 4-е соглашения с Грязинским, Становлянским, Хлевенским и Данковским районами нашего региона.

— Уверен, у белорусов и россиян есть все возможности и далее расширять экономические, культурные и просто дружеские связи, — добавил Дмитрий Аверов.