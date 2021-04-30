Председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин поздравил с Днем пожарной охраны России, который отмечается сегодня, пожарных Добринского района. Здесь расположены шесть подразделений пожарной охраны, включая 4 специализированных поста. Также вместе с профессиональными огнеборцами вахту несут добровольцы.

– Я вспоминаю, как формировались пожарно-спасательные посты в районе, с какими героическими усилиями вы боролись с огненной стихией в 2010 году. Мы смогли сформировать и укомплектовать необходимым оборудованием посты на территории всей области и сегодня наш регион – один из лучших в стране по этой работе, – сказал председатель облсовета Павел Путилин. – Сегодня хочу поблагодарить вас за ваш профессионализм, вашу бдительность и за активную профилактическую работу, которую вы ведете вместе с главами сельских поселений на территории района.

– 2020й год для нас выдался не простым. Но сейчас число пожаров на территории района нам удалось сократить в 2,5 раза. Во многом это произошло благодаря масштабной профилактической работе. Но также особенно хочу отметить пожарных -добровольцев, которые вносят весомый вклад в нашу работу, – подчеркнул руководитель пожарно-спасательной части номер 18 Александр Костышин.

Сегодня Павел Путилин и глава района Роман Ченцов вручили брандмейстерам Нижнематренского сельского поселения ключи от пожарной машины. В ходе торжества лучшие сотрудники пожарной охраны района получили почетные грамоты и благодарственные письма.