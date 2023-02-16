Сегодня во Дворце правосудия подвели итоги работы липецких судов в 2022 году. В коллегии приняли участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов и руководители правоохранительных органов региона.

Председатель областного суда Александр Карташов сообщил, что в прошлом году судьи региона рассмотрели почти 360 тысяч дел и материалов.

Липчане стали чаще выступать ответчиками по делам о взыскании коммунальных платежей и по искам, связанным с взысканием долгов и кредитов. Растёт число споров, связанных с долевым строительством. Больше штрафов стали назначать за неуплату налогов и сборов, неисполнение предписаний органов власти, нарушения в области дорожного движения.

Цифра уголовных дел в последние годы стабильна. В 2022 году их рассмотрено 5,7 тысяч. К реальному лишению свободы осудили 1200 граждан. Активно применяются меры, альтернативные лишению свободы.

– Информация о категориях рассмотренных дел, которая сегодня прозвучала, очень важна для органов власти. Те сферы общественной жизни, по которым произошел рост числа обращений в суды, должны быть взяты на особый контроль, – отметил председатель Липецкого облсовета Дмитрий Аверов. – Важно, чтобы государство и в период защиты своего суверенитета и обеспечения вопросов национальной безопасности жило и развивалось стабильно. Эту стабильность и обеспечивают судебные органы.

В ходе итогового совещания состоялась церемония вручения нагрудного знака мирового судьи Липецкой области. Спикер облсовета Дмитрий Аверов вручил знаки 16-ти старшим мировым судьям региона. В дальнейшем подобный символ судебный власти получат все 64 мировых судьи Липецкой области.

Нагрудный знак учреждён решением Липецкого областного Совета депутатов. Наряду с мантией он станет отличительным знаком лица, занимающего должность мирового судьи Липецкой области. Соответствующие поправки были внесены в Закон «О мировых судьях Липецкой области».

Большую фигуру Фемиды вручили коллективу Левобережного районного суда Липецка, добившемуся высоких показателей работы в 2022 году. Лучшим районным, мировым судьям, а также работникам областного суда вручили региональные премии имени заслуженных юристов Константина Чичикина, Николая Усика, Гаральда Прозорова.