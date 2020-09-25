Спикером Липецкого горсовета стал Александр Афанасьев

Сегодня на первой сессии Липецкого горсовета шестого созыва депутаты тайным голосованием избрали председателя парламента. На голосование был представлен лишь один кандидат – вновь избранный депутат по округу №31 Александр Афанасьев.

Его кандидатуру поддержали единогласно (31 депутат из 31 присутствовавших на сессии). Он возглавил муниципальный парламент второй раз подряд.

Афанасьев Александр Михайлович

Также на первой сессии горсовета депутаты утвердили структуру, и проголосовали за новых вице-спикеров.

Избранный председатель городского парламента Александр Афанасьев предложил на утверждение три кандидатуры своих заместителей: депутата по одномандатному избирательному округу №7 Светлану Бессонову, депутата по округу №12 Евгению Донских и парламентария по округу №33 Бориса Понаморева.

Бессонова Светлана Павловна

Донских Евгения Валерьевна

Понаморёв Борис Владимирович

Депутаты поддержали предложенные спикером кандидатуры. А Борис Понаморев стал первым заместителем председателя горсовета, который будет работать на постоянной основе.

Фото: sovetskaya22.ru