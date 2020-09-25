Спикером Липецкого горсовета стал Александр Афанасьев

Сегодня на первой сессии Липецкого горсовета шестого созыва депутаты тайным голосованием избрали председателя парламента. На голосование был представлен лишь один кандидат – вновь избранный депутат по округу №31 Александр Афанасьев.
Его кандидатуру поддержали единогласно (31 депутат из 31 присутствовавших на сессии). Он возглавил муниципальный парламент второй раз подряд.
Также на первой сессии горсовета депутаты утвердили структуру, и проголосовали за новых вице-спикеров.
Избранный председатель городского парламента Александр Афанасьев предложил на утверждение три кандидатуры своих заместителей: депутата по одномандатному избирательному округу №7 Светлану Бессонову, депутата по округу №12 Евгению Донских и парламентария по округу №33 Бориса Понаморева.
Депутаты поддержали предложенные спикером кандидатуры. А Борис Понаморев стал первым заместителем председателя горсовета, который будет работать на постоянной основе.
Фото: sovetskaya22.ru