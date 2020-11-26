Список банков для распоряжения материнским капиталом на оплату кредитов стал шире

Список кредитных учреждений, с которыми Отделение ПФР по Липецкой области заключило соглашение об информационном взаимодействии, увеличился. Теперь у липчан есть возможность обратиться в 11 банков, где они могут одновременно оформить кредит и подать заявление на распоряжение средствами материнского капитала на его погашение. Все это делает более удобным распоряжение материнским капиталом на самое востребованное у семей направление программы – улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств.

Напомним, начиная с июня 2020 года, у владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал, решивших направить его средства на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств, появилась возможность подать соответствующее заявление непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Обращаться в клиентскую службу Пенсионного фонда нет необходимости.

То есть вместо двух обращений – в Пенсионный фонд и в банк – семье достаточно будет обратиться только в банк. Кредитное учреждение самостоятельно направит заявление с необходимыми документами в Пенсионный фонд для принятия решения. В дальнейшем специалисты ПФР проинформируют семью о принятом решении. Такое взаимодействие позволяет ускорить распоряжение средствами материнского капитала по указанному направлению.

С момента заключения первых соглашений с кредитными учреждения 84 семьи региона подали заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала через банки.

Сегодня Отделение ПФР по Липецкой области проводит работу с целью заключения соглашений еще с 6 кредитными учреждениями региона.