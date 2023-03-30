Липецкий Технопарк продолжает развиваться. Статус резидентов получили ещё четыре компании, сообщает пресс-служба липецкой мэрии.

Заявленные проекты имеют различную направленность. Компания «Элмейс» представила займётся разработкой и запуском электронной торговой площадки, объединяющей функциональные возможности маркетплейса и интернет-аукциона. «Консалтинговое бюро Сергея Мартыненко» будет оказывать услуги по применению систем спутникового мониторинга транспорта для контроля превышений скорости и сливов топлива. Предприятие «Напечатаем вам дом» планирует производство зданий и сооружений с применением строительных 3D-принтеров. Также в число резидентов принята компания «Полихим-Инжиниринг». Она будет заниматься разработкой и производством изделий из полиуретана и полимеров.

«Сегодня у бизнеса много возможностей для развития. Мы видим интересные разработки и проекты, оказываем поддержку, помогаем выстраивать кооперационные цепочки. Особое внимание оказывается импортозамещающим производствам, от которых завит экономическая и продовольственная безопасность региона и страны», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.