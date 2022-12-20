Конкурсная комиссия по приёму резидентов липецкого Технопарка одобрила три новые компании. Общий объем инвестиций новых резидентов составит около 35 млн рублей. Также планируется создание 17 рабочих мест.

ООО «РЕПЛАНЕТ» займется разработкой технологии и оборудования для производства жидкого пектина. Этот продукт способствует полноценному усвоению необходимых организму веществ и быстрому выведению токсинов и шлаков, а также он очень востребован для фармацевтической, пищевой, косметической отраслями. Проект считается импортозамещающим, поскольку в России существует всего один подобный производитель, а весь остальной объем производства завозится из-за рубежа.

ООО «СК Теплосити» будет производить универсальные штукатурные машины, которые позволят наносить раствор на поверхность за короткое время и тем самым повысить производительность труда. Более того, стены после такой обработки получаются гораздо ровнее, чем при использовании традиционных инструментов. Проект также связан с импортозамещением, так как все представленные в настоящий момент на рынке похожие машины являются моделями иностранных производителей.

Третьим резидентов является индивидуальный предприниматель Алексей Свиридов, ставший победителем гранта «Легкий старт». В технопарке он займется созданием центра прототипирования для поддержки новых стартапов. Потребность изготовления различных изделий в короткие сроки периодически возникает, однако не все разработчики обладают знаниями в области проектирования и 3D-печати. Теперь это можно будет сделать на территории технопарка.

«Прекрасно, что в Липецке могут появиться производства, специализирующиеся на выпуске дефицитных товаров и товаров, львиная доля которых до настоящего времен была импортной. Это полезное приобретение не только для липецкого региона, но и всей страны», – отмечает губернатор области Игорь Артамонов.