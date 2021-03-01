Сегодня состоялась торжественная церемония передачи автомобиля скорой медицинской помощи Грязинской центральной районной больнице. Об этом глава района Владимир Рощупкин рассказал в своем Инстаграм.

В период пандемии администрация Грязинского района обратилась за помощью в акционерное общество «Дружба», руководство которого откликнулось и оказало спонсорскую помощь районной больнице в приобретении автомобиля.

“Уже в ближайшее время новая «карета» скорой помощи выедет на вызовы к пациентам и станет надежным помощником медицинским бригадам не только в борьбе с коронавирусной инфекцией, но и в решении важнейших задач по сохранению здоровья грязинцев”, – рассказал глава района.