Какие бы проекты ни реализовывались на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет, ООО «Добрыня» участвует во всех.

К примеру, только в 2021 году на условиях софинансирования сельхозпредприятие выступило в качестве спонсора по устройству спортивной хоккейной площадки.

Проект реализован в рамках государственной программы Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды» по направлению «Инициативное бюджетирование (ТОС)». Сумма внебюджетных средств составила 140 425 рублей 53 коп.

В настоящее время завершено обустройство. При наступлении устойчивой морозной погоды хоккейная коробка будет торжественно открыта. Долгожданного события ждут и взрослые, и дети.

Поскольку ООО «Добрыня» является подразделением компании «Сюкден», то приготовлен ещё новогодний сюрприз для детворы с логотипом «Сюкден». Сумма подарка составила 60 тысяч рублей. Кроме того, за информационные баннеры и стенд в раздевалку ООО «Добрыня» также оплатила 10 тыс. рублей.