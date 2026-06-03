Спорстменка из Липецкой области стала чемпионкой Европы по панкратиону

В Армении прошли чемпионат и первенство Европы по панкратиону — древнему виду единоборств, сочетающему борцовскую технику и ударную работу. Участие в престижных соревнованиях приняли более 300 сильнейших спортсменов из 15 стран.

Особую гордость в составе сборной России вызвали успехи представителей Липецкой области на первенстве Европы: Ксения Шипилкина завоевала золотую медаль среди юниоров, а Антон Мазаев — бронзовую. Благодаря усилиям всех членов национальной команды, в том числе наших земляков, сборная России впервые с 2019 года заняла первое место в общекомандном зачёте.

«Поздравляем Ксению, Антона, их тренеров и всю сборную. Гордимся нашими», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.