Евгений Курганский с воспитанниками на турнире по гиревому спорту в Ельце, где занял первое место. Слева от него Платон Балашов (2 место), справа Арсений Беляев.

Своим примером Евгений Курганский доказал: человеку все под силу

СПОРТСМЕН-УНИВЕРСАЛ

Пожалуй, не одни массовые соревнования в нашем районе и даже области не обходятся без Евгения Курганского. Причем парень всегда оказывается «в призах», будь это легкая атлетика, плавание, стрельба из винтовки или лыжные гонки… А в гиревом спорте ему и вовсе нет равных. Здесь он удерживает пальму первенства на протяжении вот уже многих лет.

Как член Добринского филиала ВОС Евгений не раз отстаивал честь района на различных соревнованиях среди людей с ограниченными возможностями здоровья. И снова привозил домой грамоты, медали, кубки…

На водных дорожках Евгений практически всегда оставляет соперников позади.

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД

Спорт в жизни Евгения всегда стоял на первом месте, по крайней мере до тех пор, пока он не создал семью и на свет не появилась дочка Полина. Еще будучи школьником, записался в секцию гиревиков. Его наставником стал Александр Чернов, который и привил пареньку любовь к этому виду спорта.

Курганские переехали в Добринский район в 1992 году из Киргизии, где до этого жило не одно поколение их семьи. Родители Евгения решили обосноваться в Плавице. Выбор места жительства был не случайным: много слышали про работающий там сахарный завод.

В семье на тот момент было четверо сыновей: Александр, Евгений, Алексей и Дмитрий (младший Иван родился уже в нашем районе). Отец работал в совхозе «Плавицкий», мать — санитаркой в больнице. В трудные девяностые многих выручало подсобное хозяйство. Вот и Курганские первое время корову держали, больше десятка поросят, домашнюю птицу… Родителям некогда было «нянчиться» с сыновьями, поэтому ответственности и самостоятельности те учились сами, что говорится, на практике. У мальчишек тоже были свои обязанности по дому, причем без скидок на возраст.

Выработанная дисциплинированность очень поможет Евгению, когда он всерьез займется гирями. Два-три раза в неделю ходил на секцию, не делая себе поблажек и не устраивая внеочередных выходных.

— В этом виде спорта важна система, — делится Евгений. — Меньше пропусков тренировок — лучше результат.

А результат наш герой начал показывать сразу же. В первых же состязаниях на время 70 раз поднял 16-килограммовую гирю, далеко обогнав соперников. В школьной команде гиревиков тогда было не меньше 20-ти человек. Ребята привозили призовые места из Липецка, Ельца, Усмани. И, хотя соперников было много, мало кто мог победить Курганского. Он стал чемпионом Липецкой области среди школьников. В 11-м классе Евгений получил звание кандидата в мастера спорта.

В ПОИСКАХ СЕБЯ

После школы отучился на изготовителя хлебобулочных изделий, хотя мечта была немного другой. Но и этот выбор профессии можно назвать закономерным: в многодетной семье Курганских все мальчишки умели готовить, а Евгений делал это с вдохновением.

Получив диплом, полгода работал в одном из липецких ресторанов поваром на узбекской кухне. Освоил приготовление восемнадцати национальных блюд.

Еще какое-то время трудился на стройке. А потом решил вернуться домой. Говорит, что надоела кочевая жизнь по чужим квартирам и отсутствие постоянной работы. Плюс к этому его никогда не тянуло в город, а за те два года, что прожил в Липецке, никогда не отрывался от своей малой родины, продолжая выступать на спортивных соревнованиях за Добринский район.

Евгений Курганский часто защищает честь района на соревнованиях вместе с Сергеем Барбашовым (слева).

С тех пор многое в его жизни изменилось. Осуществилась давняя мечта: Евгений окончил Усманский многопрофильный колледж и теперь он дипломированный учитель физической культуры. С июня этого года возглавляет Богородицкий физкультурно-оздоровительный комплекс и теперь уже сам приобщает к спорту подрастающее поколение. К нему на гиревую секцию ходят не только мальчишки, но и пятеро девочек. Достижениями воспитанников наставник гордится даже больше, чем своими.

С женой Ириной на «Лыжне России».

Но самое главное: Евгений обрел семейное счастье. Жена Ирина, кстати, липчанка, во всем поддерживает супруга, сама участвует в спартакиадах трудящихся. Трехлетняя дочка Полина, по всему видно, будет спортсменкой, уже сейчас тянется за 16-килограммовой гирей. А пока она самая преданная и любимая папина болельщица.

Дочка Полина не зря болела за папу на спартакиаде трудящихся: он занял первое место по гирям.

БЛИЦ-ОПРОС

— Самое главное достижение.

— В личной жизни — семья, в спорте — то, что выполнил норматив КМС.

— Ценный совет, который может пригодиться в жизни молодому поколению.

— Главное в этой жизни — не сломаться и не надорваться. Люди ломаются по-разному, это может быть алкоголь или еще что похуже… Этого нужно избегать.

— Город или деревня?

— Я выбрал второе. У нас лучше. А, когда захочется, можно в город съездить отдохнуть. Но, чтобы жить там, — нет.

— Есть мечта, которая еще не сбылась?

— Хочу иметь частный дом.

— Вы легко жонглируете пудовыми гирями. А что еще можете поднять?

— Дома ношу жену на руках (улыбается — прим. ред.).