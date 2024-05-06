Онлайн этап спортивно-патриотического фестиваля «Рекорд Победы» стартовал в Липецкой области. Чтобы поучаствовать в нем, нужно опубликовать у себя на стене социальной сети «ВКонтакте» видео с выполнением упражнения «отжимание» (для парней) / «приседание» (для девушек), снятое одним кадром без монтажа, добавив хештеги #РекордПобедыЛипецк2024, #хочуздесьжить, #всейсемьей48, #спорт48 и свой хештег с фамилией, количеством раз которые участник выполнил на видео (например #Иванов200). Страница в социальной сети «ВКонтакте» на момент размещения видеороликов должна быть открытой. Допускается выполнять упражнение в несколько подходов с отдыхом, однако само видео должно быть снято одним кадром.

Все отжимания и приседания, выполненные участниками в онлайн формате, будут засчитаны в покорение главного результата к Дню Победы 9 мая 2024 года, а участники данного формата получат электронные дипломы. Онлайн формат участия будет доступен по 8 мая включительно, его сменит очный формат спортивно-патриотического фестиваля «Рекорд Победы», который состоится 8 мая в 16.00 в центральном шатре на Зеленом острове.

«Сочетание спорта и патриотической составляющей в одном мероприятии – правильное решение. Это позволяет объединить людей, которым близко только одно из этих направлений и заинтересовать их во втором. Любители физкультуры станут более вдумчивыми, патриоты – более спортивными», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Участники очного формата соберутся вместе, чтобы отжаться от пола в общей сумме столько раз, сколько дней минуло с конца Великой Отечественной войны. Девушкам вместо упражнения «отжимание» допускается выполнять приседания. В текущем году на дату 8 мая 2024 года число отжиманий составит 28 854 раза. Таким образом, участники почтут память героев нашей великой страны, отдав дань памяти и благодарности всем советским защитникам, которые героически сражались за победу и свободное суверенное Отечество.

Первые 400 человек очного формата, выполнившие упражнение более 50 раз, будут отмечены дипломами и медалями, а участники, показавшие наилучший результат, будут отмечены призами. Фестиваль проходит в рамках социального проекта «Здоровое наследие» с использованием средств Фонда президентских грантов. Организаторами мероприятия выступают РФСОО «Федерация воздушно-силовой атлетики и пилонного спорта Липецкой области», департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка.