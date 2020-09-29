Спортивные классы открылись в елецких школах

В новом учебном году в елецких школах началась реализация проекта по созданию классов физкультурно-спортивной направленности в рамках взаимодействия общеобразовательных организаций и учреждений физической культуры и спорта города.

Как сообщает региональное управление образования и науки, первым этапом стало открытие 11 спортивных классов. На базе лицея №5 обучающиеся дошкольных групп занимаются хоккеем и фигурным катанием, третьеклассники – дзюдо и самбо, дошколята школы №15 – гимнастикой. Для учеников школ №8 и №24 сформированы классы с направлением по мини-футболу, также в школе №8 дети могут заниматься спортивным туризмом, в гимназии №97 и школе №23 – плаванием, в школе №24 – баскетболом, в 23 школе – волейболом.

Для проведения учебных занятий также задействована инфраструктура Ледового дворца, ФОК «Виктория», Детского парка и ДООЦ. Кроме педагогов и инструкторов общеобразовательных организаций в классах спортивной направленности работает тренерский состав учреждений физической культуры и спорта.

«Совершенствование системы физического воспитания молодёжи, приобщение жителей области разного возраста к систематическим занятиям спортом – наша общая задача», – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.