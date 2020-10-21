Спортивные зоны на набережной в Липецке обновят к следующему купальному сезону

Спортивные зоны на набережной планируют обновить к следующему купальному сезону. Оборудование для них уже закупает городское управление строительства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Так, на набережной обновят уже существующие зону воркаута, площадки для волейбола и занятий йогой. Работы проведут по просьбам активных липчан и членов спортивных сообществ города.

– К работам по установке площадок мы приступим в следующем году, как только позволит погода, чтобы в новом купальном сезоне любители пляжного отдыха могли активно заниматься спортом на набережной, – отметили специалисты.

В будущем набережную ждет масштабное благоустройство. Проект по планировке территории уже разработан и вынесен на общественные обсуждения.

В центре набережной планируется создать футкорт, участки для отдыха и прогулок, оборудовать детскую и спортивную площадку. В спортивно-ландшафтной зоне, которая пройдет от центра набережной до Петровского моста, проектировщики планируют обустроить летний кинотеатр, станцию вейкбординга и пирс. Помимо этого, здесь, как и на территории центра новых видов спорта за рестораном «Openhouse», появятся зона отдыха и спортивная площадка. На Зелёном острове, который также войдёт в этот проект, предусматривается размещение площадок для отдыха, игр и занятий спортом. В пляжно-ландшафтной зоне – от здания бывшего «Фрегата» до коттеджного поселка – проект предполагает обустройство понтонов, установку автобусной остановки, выделение участка под автодорогу, а также появление двух площадок – игровой и для катания на роликах.

Предложения и замечания по проекту департамент градостроительства и архитектуры принимает до 28 октября в письменной форме по адресу: г. Липецк, пл. Театральная, д. 1, каб. 206 или на электронный адрес proekt@lipetskcity.ru. Помимо этого, для более детального рассмотрения предполагаемых изменений в фойе административного здания по адресу Театральная, 1 организована экспозиция.