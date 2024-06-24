Инклюзивный спортивный фестиваль «Футбол в сердце» прошел в Липецке на стадионе «Металлург». Организатором выступила ассоциация «Больше чем добро». В мероприятии приняли участие звезды российского футбола – Игорь Семшов, Евгений Алдонин, Дмитрий Сенников, Руслан Пименов. Они сыграли с футболистами из Липецкой области, а также провели мастер-классы особым спортсменами – участникам проекта «Инклюзивный футбол». Это уникальный на сегодняшний день в России проект. Благодаря ему дети с аутизмом и синдромом Дауна могут пообщаться со сверстниками и приобщиться к миру спортивных достижений.

В завершении перед участниками выступила популярная певица Анет Сай, исполнительница хитов «Фотографируй глазами», «Такая, какая есть» и «Слёзы». Все собранные от продажи билетов средства пойдут на развитие инклюзивного спорта в рамках проекта «Инклюзивная сборная Липецкой области по адаптивному спорту для лиц с ментальными нарушениями», реализуемого ассоциацией «Больше чем добро».

«Липецкая область поддерживает и воплощает в жизнь множество инклюзивных проектов. Это и развитие творческих способностей, занятия спортом, социализация и адаптация к обычной жизни, обучение профессиям. Кроме того, модернизируется инфраструктура с учетом стандартов доступности для всех категорий граждан. Это делается для того, чтобы люди с инвалидностью не оставались отрезанными от жизни, не были закрыты в четырех стенах своего дома с возможностью общаться только со своими родителями», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.