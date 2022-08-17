Елецкий школьник рассказал о любви к дзюдо и победил во Всероссийской акции «Физкультура и спорт-альтернатива пагубным привычкам».

Ученик четвёртого класса школы №1 им. М. М. Пришвина г. Ельца Артём Овсянников стал лучшим в номинации «Мой любимый вид спорта». Победу принёс ролик о его любимом виде спорта-дзюдо, которым он занимается с трёх лет. Юный спортсмен рассказал о своих тренерах, об участии в соревнованиях, победах, достижениях и планах:

«Я буду много тренироваться, и сделаю всё, чтобы быть первым и получить чёрный пояс», -делится Артём в своём ролике.

Всероссийская акция «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» призвана сформировать навыки здорового образа жизни у детей, подростков и молодёжи, приобщить их к регулярным занятиям физической культурой и спортом.