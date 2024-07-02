Екатерина Несветаева из Усманского района выиграла первенство Европы по боксу среди девушек в возрасте 15 и 16 лет. Соревнования проходили в городе Сараево, столице Боснии и Герцеговины. Девушка провела три поединка. В четвёртом – финальном – вступила в схватку с сербской спортсменкой Милицой Пантелич и одержала победу. Бой длился всего полторы минуты.

«Поздравляю спортсменку и тренера Владимира Зимина, подготовившего её к состязаниям такого уровня, – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Хочу отметить, что достижение столь высоких результатов возможно лишь в условиях развития спорта высших достижений, который, в свою очередь, базируется на массовом детском спорте. Мы регулярно вкладываемся в него, обновляя материально-техническую базу ранее построенных спортивных учреждений и баз, а также возводя новые. За пять лет в области появились 43 новых объекта для массового спорта».