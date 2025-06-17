Спортсмены из Липецкой области могут получить статус «Профи среди любителей»

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» объявила о старте регистрации на новый конкурсный трек «Профи среди любителей» в рамках проекта «СпортТрек». Участниками могут стать баскетболисты-любители, начинающие спортивные менеджеры и организаторы мероприятий из Липецкой области. Заявки принимаются до 31 июля.

Трек «Профи среди любителей» ориентирован на три категории участников: баскетболистов, играющих на любительском уровне, начинающих организаторов мероприятий и спортивных менеджеров с небольшим опытом, но с интересом к развитию в индустрии. Баскетболисты и спортивные менеджеры получат возможность поработать с профессиональными баскетбольными клубами и федерациями, а организаторы мероприятий – разработать концепцию спортивного мероприятия в рамках проекта «СпортТрек».

После регистрации участникам предлагается заполнить анкету. Далее открывается доступ к заданиям, например, пройти опрос, написать эссе или записать видеовизитку. Эксперты будут оценивать участников по таким критериям, как полнота ответа, четкое формулирование целей и их реалистичность, мотивация. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, получат приглашение на финал в ноябре, ключевым событием которого станет уникальный двухдневный баскетбольный шоу-драфт. По итогам драфта будут выбраны три лауреата, которым предложат стажировку в профессиональном спортивном клубе. Также на финальном мероприятии проекта «СпортТрек» пройдут встречи со знаменитыми спортсменами и стратегическая сессия, посвященная инструментам вовлечения в массовый спорт и развитию тренерского сообщества.

Регистрация на другие треки проекта, среди которых «Мониторинг физической активности» и «Образовательный блок», продолжается. «СпортТрек» построен на принципах геймификации и работает на базе цифровой платформы и мобильного приложения «Россия – страна возможностей». Участники регистрируются на сайте и могут выполнять различные задания, участвовать в мероприятиях, конкурсах и тренировках и зарабатывать за это баллы от платформы.

Проект «СпортТрек» создан для всех, кто уже занимается спортом или хочет начать свой путь к здоровому и активному образу жизни и реализуется в целях достижения результата федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети», а также в целях поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации граждан в различных сферах деятельности.

«Президентская платформа «Россия – страна возможностей» уже не первый год является мощным ресурсом для выявления талантливых и целеустремленных граждан, готовых создавать будущее России, независимо от того, в каком уголке страны они живут и в какой сфере трудятся. Хочется пожелать жителям нашего региона внимательно отнестись к возможностям, которые предоставляет эта платформа, изучить направления и испытать свои силы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.