Кубок Губернатора Липецкой области по водным видам спорта пройдет 18 мая в областном центре. В нем примут участие более 250 спортсменов. На соревнования приедет и команда из Мариуполя. Девушки и юноши будут бороться за медали в парусном спорте в классах «Оптимист» и «Лазер 4,7», а также в гребле на байдарке. Участие команды в соревнованиях – результат активной совместной работы региональной Федерации парусного спорта и администрации города Мариуполя, сообщает региональное управление физкультуры и спорта.

«Липецкая область всегда отличалась сильной школой по водным видам спорта. Эти дисциплины по-прежнему востребованы и нужны молодежи, есть амбиции добиваться выдающихся результатов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.